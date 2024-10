Der Schweizer Aktienmarkt hat am Dienstag einen schwachen Start ins Schlussquartal hingelegt. Nach einem zunächst positiven Verlauf drehte der Markt mit dem Handelsbeginn an den US-Börsen ins Minus. Grund dafür waren laut Händlern der weiter zu eskalieren drohende Krieg im Nahen Osten nach dem Einmarsch Israels in den Libanon. Laut Angaben eines hochrangigen Beamten des Weissen Hauses haben die USA Hinweise darauf, dass der Iran in Kürze einen Raketenangriff auf Israel durchführen will. Dies berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg.