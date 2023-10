Der Schweizer Aktienmarkt hat am Mittwoch im Zuge der wachsenden Unsicherheit im Nahen Osten deutlich an Boden verloren. Der Leitindex SMI weitete die Verluste aus dem frühen Geschäft am Nachmittag aus und schloss den Handel nahe am Tagestief ab. Die Spannungen im Nahen Osten hielten die Anleger auf Trab. Sie seien nach dem verheerenden Raketeneinschlag in ein Krankenhaus im Gazastreifen noch mehr verunsichert, sagte ein Händler. Jetzt drohe der Krieg zu eskalieren und eine rasche diplomatische Lösung liege vorläufig ausser Reichweite.

18.10.2023 18:15