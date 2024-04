Am Schweizer Aktienmarkt haben die Indizes am Mittwoch nach einem über weite Strecken richtungslosen Handelstag leicht im Plus geschlossen. Im Fokus der Anleger standen vor allem diverse Konjunkturdaten, die Hinweise auf den Zeitpunkt und das Ausmass der erhofften Zinssenkungen wichtiger Notenbanken liefern sollten.