Keinen nennenswerten Einfluss hatten laut Händlern die jüngsten geopolitischen Entwicklungen. Zwar habe der überraschende Sturz des Regimes von Bashar al-Assad in Syrien die Verunsicherung noch etwas erhöht, aber insgesamt keinen Verkaufsdruck ausgelöst. Auch die Entwicklungen in Südkorea oder die Regierungskrise in Frankreich wurden als wichtige Themen weiter verfolgt. Doch vor dem Hintergrund der am Mittwoch erwarteten US-Inflationsdaten und der Zinsentscheidungen von SNB und EZB am Donnerstag seien diese Themen etwas in den Hintergrund gerückt.