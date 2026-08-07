Bei den grössten SMI-Gewinnern waren auch Sika (+1,4 Prozent auf 194 Fr.) zu finden. Der Titel ist damit auf gutem Weg, nach dem Plus von 17 Prozent in der Vorwoche und weiteren Avancen diese Woche erstmals seit mehr als einem Jahr die Marke von 200 Franken wieder zu erreichen. Derweil haben auch Partners Group (+1,4 Prozent) ihre jüngste Aufwärtsbewegung fortgesetzt, sind aber weiterhin klares Schlusslicht im SMI im bisherigen Jahresverlauf.