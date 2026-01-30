Der Schweizer Aktienmarkt hat am Freitag, dem letzten Handelstag im Januar, etwas fester geschlossen. Dabei hat der Leitindex SMI nach einem verhaltenen Start zunächst zugelegt, dann aber nach US-Konjunkturzahlen die Gewinne zu einem Grossteil wieder abgegeben. Zuletzt konnte sich der Markt noch über dem Vortagesniveau stabilisieren. Damit verbuchte der SMI eine leicht positive Wochenbilanz, aber eine leicht negative Entwicklung seit Jahresanfang. Im Fokus der Anleger standen die Aktien von Swatch bzw. ihre starke Kursreaktion nach Zahlenvorlage sowie die massive Preiskorrektur beim Gold nach dem starken Rally seit Jahresanfang.