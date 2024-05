Allzu viele Sorgen, dass die Stimmung bald kippen könnte, machen sich Händler allerdings nicht. «Die meisten Investoren sind einfach sehr zufrieden mit der Mai-Performance und stellten sich zuletzt die Frage, ob sie nicht einen Teil der Gewinne einstreichen wollten», sagte einer. Auf den tieferen Niveaus seien dann auch schnell wieder Käufer aufgetaucht, was ebenfalls klar zeige, dass viele Investoren weiter optimistisch in die Zukunft schauten. Allerdings ist auch nicht ausschliessen, dass die Gewinnmitnahmen noch etwas markanter werden. «Ob dies in Sachen Korrektur schon alles war, darüber dürfte der Monatsabschluss in der kommenden Woche entscheiden», meinte ein anderer Händler.