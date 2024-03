Gefragt waren dafür Logitech (+1,5 Prozent) und Lonza (+1,3 Prozent). Lonza seien die «Aktien der Stunde», hiess es am Markt. Am Berichtstag hatten zwei (weitere) Analysehäuser ihr Kursziel für den Pharmazulieferer erhöht - diesmal waren es JPMorgan und die Royal Bank of Canada. Die Experten äusserten sich voll des Lobes für den am Mittwoch angekündigten Kauf eines Roche-Standortes in den USA. Im bisherigen Jahresverlauf haben die Papiere bereits um rund die Hälfte zugelegt.