Der Schweizer Aktienmarkt hat am Freitag nach einem richtungslosen Verlauf leicht tiefer geschlossen und dabei in der Schlussauktion die Marke von 12'200 wieder eingebüsst. Auch die Woche insgesamt wurde damit im Minus beendet. Der mit Spannung erwartete PCE-Deflator - das von der US-Notenbank bevorzugte Inflationsmass - hatte die hiesigen Aktien zwar noch kaum bewegt. Dafür rutschte der Leitindex SMI im Anschluss an schwächer ausgefallene Daten zum Konsumentenvertrauen in Michigan und zum Verhalten der Einkaufsmanager in Chicago in die Verlustzone. Trotz der Abgaben in der zu Ende gegangenen Woche haben die hiesigen Aktien den Monat August ungeachtet des am Nationalfeiertag verkündeten Zollverdikts aus den USA positiv beendet.