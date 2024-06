Die Anleger harren derzeit der Berichtssaison zum zweiten Quartal. Und diese könnte bei den grossen Unternehmen holpriger verlaufen als erwartet, so die Befürchtung bei Händlern. So belasteten am Berichtstag etwa schlechte Nachrichten von Airbus und Merck die Gefühlslage. Darüber hinaus würden die Wahlen in den USA und in Frankreich ihre Schatten vorauswerfen. Die derzeit unklaren wirtschaftlichen und politischen Aussichten in vielen Regionen hätten zu einer gewissen Verunsicherung geführt.