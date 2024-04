Novartis (+0,02 Prozent) tendierten unauffällig. Der Pharmakonzern hatte am Nachmittag ein Streichkonzert angekündigt. In der Entwicklungssparte sollen in der Schweiz 400 bis 440 und in den USA bis 240 Arbeitsplätze wegfallen. Novartis begründete den Schritt mit dem Wandel des Konzerns in den letzten Jahren - die im Herbst erfolgte Abspaltung der Generikasparte war der letzte Schritt in diesem Prozess.