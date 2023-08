Die Schweizer Börse hat sich am Mittwoch vom Rückgang des Vortages am Ende nur leicht erholt. Der Leitindex SMI schloss zwar im Plus, konnte aber die zunächst zurückgewonnene Marke von 11'100 Punkten nicht bis zum Handelsende verteidigen. Händler sprachen von einer Gegenbewegung nach den Verlusten vor allem von letzter Woche. Im Vorfeld der am Donnerstag zur Publikation anstehenden US-Inflationsdaten hätten sich die Anleger jedoch kaum aus der Deckung gewagt, hiess es am Markt.

09.08.2023 18:15