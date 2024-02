Der Schweizer Aktienmarkt hat am Freitag - dem zweiten kleinen Verfallstermin des Jahres - zum vierten Mal in dieser Woche zugelegt. Das Tageshoch vom frühen Nachmittag vermochte der Leitindex SMI indes nach der Publikation der Produzentenpreise in den USA nicht zu halten. Diese zeigten laut Analysten ein ähnliches Bild wie schon die Konsumentenpreise am vergangenen Dienstag. Die Inflation ist hartnäckiger als gedacht und mit raschen Zinssenkungen der US-Notenbank ist deshalb nicht zu rechnen.

16.02.2024 18:15