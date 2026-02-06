Der Schweizer Aktienmarkt hat am Freitag nach einem volatilen Handelstag etwas fester geschlossen. Nach einem schwachen Start in die Sitzung baute der SMI seine Verluste im Tagesverlauf mehr und mehr ab, ehe am Nachmittag der Vorstoss in die Gewinnzone gelang. Geprägt war die Stimmung zumindest zu Beginn von den Sorgen rund um die künstliche Intelligenz, wie es in Marktkreisen hiess. So würden Investoren zunehmend hinterfragen, ob sich die immensen Investitionen der grossen Technologiefirmen auch in nützlicher Frist monetarisieren lassen. Entsprechend wurden mit Alphabet und Amazon zuletzt zwei US-Giganten für ihre monströsen Investitionspläne an der Börse abgestraft.