Der Schweizer Aktienmarkt hat am Montag nach einem eher engen Handelstag gegen Handelsschluss wieder deutlicher nachgegeben. Warum der Leitindex SMI seine zwischenzeitlichen Gewinne nicht halten konnte, ist für Marktbeobachter etwas rätselhaft, dürfte aber vor allem damit zusammenhängen, dass auch die amerikanischen Leitbörsen S&P und Nasdaq ihre Eröffnungsgewinne inzwischen wieder etwas eingegrenzt haben. Zudem sorgt die defensive Ausrichtung des SMI für eine vergleichsweise schwächere Performance, vor allem wegen der gedrückten Schwergewichte Nestlé und Roche. «Am Aktienmarkt spielt die Musik derzeit nicht in der Schweiz», heisst es in einer Einschätzung der Zürcher Kantonalbank.

26.02.2024 18:15