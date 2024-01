In den USA ist die Zahl der offenen Stellen im Dezember unerwartet gestiegen. Dies könnte ein Signal für einen weiter robusten Arbeitsmarktes sein, was eher gegen eine baldige Leitzinssenkung durch die US-Notenbank sprechen würde. Das Fed wird am Mittwoch seine Zinsentscheidung bekannt geben. Ökonomen rechnen mit einem unveränderten Leitzins. Zudem stehen am (heutigen) Abend in den USA nach Börsenschluss die Quartalszahlen von Microsoft und Alphabet an. In den kommenden Tagen folgen dann Apple, Amazon und Meta. Und die Big Techs müssen nach Meinung des Brokers IG liefern, um ihre mittlerweile astronomischen Bewertungen zu rechtfertigen. Bei bösen Überraschungen könnte die Rekordjagd an der US-Technologiebörse ein abruptes Ende finden.