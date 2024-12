Der Schweizer Aktienmarkt hat am letzten Handelstag des Jahres minim zugelegt. Nach einem verhaltenen Start in den Montag notierte der SMI bereits um die Mittagszeit vorübergehend im Plus. Am Nachmittag bröckelten die Kurse unter dem Einfluss der schwachen US-Märkte zeitweise klar unter die Marke von 11'600 Punkten ab, ehe diese mit der Schlussauktion wieder zurückerobert wurde. Nach dem Jahreshoch bei 12'484 Stellen von Ende August reihte der hiesige Leitindex mit dem Dezember damit den vierten Verlustmonat in Folge aneinander.