Am Mittag fielen die Märkte nach Meldungen über einen angeblichen Raketenangriff Irans auf ein US-Kriegsschiff in der Strasse von Hormus auf ein Tagestief, gleichzeitig stiegen die Ölpreise. Als die USA dies kurz darauf dementierten, grenzten die Indizes ihre Verluste wieder etwas ein. «Die Nachrichten aus dem Nahen Osten sorgen für Nervosität und Kursausschläge in beide Richtungen», hielt ein Marktbeobachter fest.