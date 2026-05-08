Im Nahost-Konflikt meldeten iranische Medien zuletzt erneut Explosionen an der Südküste des Golfs. Die USA hatten Ziele auf dem Festland sowie zwei Tanker unter iranischer Flagge angegriffen. Für etwas Hoffnung sorge, dass die USA offenbar um jeden Preis eine Friedensvereinbarung finden wollen. US-Präsident Donald Trump bezeichnete wiederholt die Waffenruhe als intakt und nicht gebrochen.