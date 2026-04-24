Die Mehrheit der Titel gab am Berichtstag indes nach. Besonders stark fielen Kühne+Nagel (-4,3 Prozent) nach Zahlen zurück. Der Logistiker hatte zwar die Erwartungen der Analysten mit dem Gewinn übertroffen, mit dem Umsatz hingegen nicht. Baader Europe bemängelte etwa, dass die Umsätze insbesondere im Segment Air überraschend tief ausgefallen seien. So kam es bei der Aktie nach dem starken Lauf der Vorwoche zu Gewinnmitnahmen.