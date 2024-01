So ist das Konsumklima der Uni Michigan im Januar viel stärker ausgefallen als erwartet. Das untermauere damit den Eindruck einer weiterhin recht stabilen US-Konjunktur. Für die Aktienmärkte sei dies kein gutes Zeichen, da die Zinssenkungsphantasie der Hauptgrund für das Rally in den Wochen vor Weihnachten gewesen sei, hiess es. Im Augenblick würden nur noch 54 Prozent der befragten Marktteilnehmer mit einer Zinssenkung an der Fed-Sitzung vom 20. März rechnen, noch vor vier Wochen seien es 77 Prozent gewesen. «Das Risiko fallender Kurse ist damit aktuell höher einzuschätzen als die Chance auf eine Fortsetzung des Höhenflugs», meinte ein weiterer Marktbeobachter.