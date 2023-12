Der Schweizer Aktienmarkt hat am Dienstag kaum verändert geschlossen. Dabei hat sich der Leitindex über weite Strecken in einer engen Spanne mehr oder weniger seitwärts bewegt. Dabei bremsten vor allem die defensiven Schwergewichte mit ihren Kurseinbussen den Markt ein wenig aus. Es scheine, die Anleger zögen sich nach und nach aus dem Geschäft zurück, hiess es am Markt. Zudem waren Impulse rar, und Unternehmensnachrichten werden in den noch verbleibenden sechs ganzen Handelstagen des alten Jahres auch immer weniger. Und so blieben die Zinsentscheidung der Bank of Japan und die wegen der Spannungen am Golf drohenden neuerlichen Lieferkettenprobleme auch erst einmal aussen vor, meinte ein Händler.

19.12.2023 18:15