Der Schweizer Aktienmarkt hat am Freitag höher geschlossen. Nach einem wenig bewegten Handelsverlauf schoss der SMI am Nachmittag kurzfristig deutlich in die Höhe, nachdem in den USA der Supreme Court die Zölle des US-Präsidenten Donald Trump als nicht rechtmässig eingestuft hat, vielmehr hat Trump laut dem Entscheid seine Befugnisse überschritten. Die hiesigen Aktien gaben die zusätzlichen Gewinne indes ebenso schnell wieder ab, wie sie sie gewonnen hatten. In einer ersten Reaktion meinte denn auch der Industrieverband Swissmem, dass mit diesem Entscheid noch nichts gewonnen sei. Gegen Handelsende strebte der SMI dann noch einmal etwa nach oben.