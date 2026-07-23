Der Schweizer Aktienmarkt hat am Donnerstag eine rasante Achterbahnfahrt hingelegt und am Ende klar im Minus geschlossen. Geprägt war der Markt von den Ausschlägen von Nestlé nach unten und von Roche nach oben, die so heftig waren wie selten für Schwergewichte dieser Grösse. Der Leitindex SMI legte im Tagesverlauf insgesamt eine Strecke von fast 190 Punkten zurück - und das mehrfach hin und her.