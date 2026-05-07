An den Aktienmärkten überwog nach den kräftigen Kursgewinnen vom Mittwoch eine vorsichtigere Haltung. Auch im übrigen Europa gaben die Börsen nach den starken Vortagesgewinnen nach. «Die Anleger zeigen wieder etwas Vorsicht, da die Euphorie über eine mögliche schnelle Lösung des Konflikts langsam nachlässt», erklärte David Morrison von Trade Nation. Ausstehend war zuletzt eine Antwort Teherans auf den jüngsten Vorschlag aus Washington, um den Nahost-Krieg dauerhaft zu beenden und die strategisch wichtige Strasse von Hormus wieder zu öffnen.