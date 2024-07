Die Anleger hätten nun Angst, dass die Aktienkurse zu schnell und zu hoch gestiegen seien, hiess es am Markt. Die bisherige Begeisterung für Künstliche Intelligenz, die den Bullenmarkt beflügelt hatte, könnte etwas übertrieben gewesen sein. Nun muss sich zeigen, ob die letzten Handelstage ein reinigendes Gewitter oder der Auftakt zu einer längeren Schwächephase waren. Das Risiko eines Absturzes der Technologiewerte wie zu Zeiten der Internetblase sei noch nicht gebannt, sagte ein Marktbeobachter. Immerhin grenzte der Schweizer Aktienmarkt seine Verluste ein, nachdem das Wirtschaftswachstum in den USA stärker als erwartet ausgefallen war. Beide US-Börsen drehten ins Plus und sorgten für etwas Rückenwind auch an der Schweizer Börse.