Am Nachmittag sorgten insbesondere die Papiere von Nestlé (+3,3 Prozent auf 94,14 Franken) für Bewegung und Gesprächsstoff an den Märkten. Kurz nach Beginn eines «Fireside Chats» von Firmenchef Mark Schneider bei JP Morgan schossen die Papiere in die Höhe. Sie stiegen zeitweise um fast 4 Prozent. Schneider äusserte sich laut Händlern optimistisch mit Blick auf das zweite Quartal und die Entwicklung bei der Bruttomarge. Am Markt wurde auch «institutionelles Bottom Fishing» aufgrund des aktuell tiefen Kurses angeführt. Mit dem Kursplus konnten Nestlé auf einen Schlag rund die Hälfte des bisherigen Jahresverlusts aufholen. Anfang Jahr hatten die Titel allerdings noch bei etwas über 100 Franken notiert.