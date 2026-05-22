Der Ölpreis scheine sich nun aber nun deutlich über der Marke von 100 Dollar je Barrel zu etablieren, hiess es im Handel. Und mit jeder Woche, in der es im Nahen Osten keinen diplomatischen Fortschritt gebe, verdüstern sich die Schatten, gaben Marktstrategen zu bedenken. In diesem Umfeld und gerade vor dem langen Pfingstwochenende, hätten sich die Anlegerinnen und Anleger daher nicht zu weit vorgewagt. Dass die Stimmung der US-Konsumenten laut jüngsten Daten im Mai auf ein Rekordtief gefallen ist, spielte nur eine untergeordnete Rolle.