Gegen den negativen Gesamttrend hielten sich UBS mit einem komfortablen Plus von 4,7 Prozent über den ganzen Handelstag an der Spitze. Die Grossbank hat alle Garantien, die sie im Zusammenhang mit der Übernahme der Credit Suisse mit dem Bund abgeschlossen hatte, gekündigt. Ausserdem hat die CS die ELA+-Darlehen in Höhe von 50 Milliarden Franken an die SNB ebenfalls zurückbezahlt. Analysten sprechen von einem positiven Signal. Dies komme zwar nicht überraschend, aber früher als erwartet, kommentierte etwa die ZKB.