Im globalen Kontext verhinderte aber vor allem die amerikanische Notenbank euphorische Gefühle. Zwar hat diese die Leitzinsen anlässlich der September-Sitzung unverändert belassen. In Marktkreisen wurde der «Nicht-Schritt» aufgrund der begleitenden Kommentare aber als «hawkishe Pause» bezeichnet. «Zinssenkungen werden nicht so bald wieder ein Thema», sagte ein Händler. Vielmehr verfestige sich in den Köpfen der Marktteilnehmer die Überzeugung, dass die Zinsen auf längere Zeit höher bleiben dürften. Am Markt werde gar befürchtet, dass die Zinsen nicht nur länger sondern gleich «für immer» höher bleiben könnten, sagte ein anderer. Belastend kamen die steigenden Energiepreise und die Angst vor den Folgen eines Shutdowns in den USA hinzu.