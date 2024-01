Der Schweizer Aktienmarkt hat sein kurzes Rally am Mittwoch beendet und klar im Minus geschlossen. Nachdem sich der SMI am Handelstags lange um den Wert von 11'400 Punkten bewegte, ging es gegen Handelsschluss dann doch noch recht deutlich bergab. Dabei haben vor allem die Papiere von Schwergewicht Novartis dem Handelstag ihren Stempel aufgedrückt. Ansonsten sei der Handel eher in ruhigen Bahnen verlaufen, sagten Händler. Hauptgrund dafür war der am späteren Abend anstehende Zinsentscheid der US-Notenbank Fed.

31.01.2024 18:15