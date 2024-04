Die Initialzündung für die Kursgewinne gaben die überraschend guten Quartalszahlen von Novartis. Der Pharmakonzern hat im ersten Quartal die Erwartungen bei Umsatz und Gewinn übertroffen und den Ausblick für das laufende Jahr angehoben. Dies sei das erste Quartal von Novartis als auf innovative Medikamente fokussiertes Unternehmen, schrieb Vontobel. «Und diese Ergebnisse unterstreichen, was von Novartis in den kommenden Quartalen zu erwarten ist.» Zeitweise schoss der Aktienkurs um über 5 Prozent auf über 92 Franken nach oben. Mit Beginn der Analystenkonferenz am Nachmittag bröckelten allerdings die Gewinne ab. Zum Schluss notierte die Novartis-Aktie noch um 1,8 Prozent im Plus auf 88,94 Franken.