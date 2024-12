Der Schweizer Aktienmarkt hat den von der Geldpolitik bestimmten Handel am Donnerstag etwas fester abgeschlossen. Zunächst hatte die am Morgen unerwartet deutliche Zinssenkung der Schweizerische Nationalbank (SNB) Rückenwind verliehen. Am frühen Nachmittag senkte die Europäische Zentralbank (EZB) die Zinsen den Erwartungen entsprechend. Die Aufwärtsbewegung im SMI hielt sich insgesamt in Grenzen, schliesslich sei eine lockere Haltung der Notenbanker zuletzt in die Kurse eingepreist worden, hiess es im Handel. Kommende Woche steht der Zinsentscheid der US-Notenbank Fed an.