Nach der EZB, von der laut Händlern «nichts anders als eine Zinssenkung» erwartet wird, folgt die US-Notenbank Fed kommende und die SNB übernächste Woche mit der Bekanntgabe der geldpolitischen Beschlüsse. Beim Fed haben sich die Hoffnungen auf eine Zinssenkung zuletzt in Richtung September verschoben. Für die SNB besteht nach den am Morgen veröffentlichten Inflationsdaten auch kein akuter Handlungsbedarf, wie ein Experte sagte. Da Unternehmensnachrichten zwischen den Quartalsberichten Mangelware seien, dominierten eben die Zinserwartungen das Geschehen, hiess es am Markt.