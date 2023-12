2023 sei völlig anders verlaufen als erwartet, hiess es in einem rückblickenden Marktkommentar von Swissquote. Die US-Wirtschaft sei nicht in eine Rezession gefallen, sondern gewachsen. China habe sich dafür nicht so gut erholt wie erwartet, sondern es sei zu Deflation und einer Immobilienkrise gekommen. Die wichtigste Erkenntnis aber sei die Geburt von ChatGPT, «das die künstliche Intelligenz mitten in unser Leben gebracht hat», so die Onlinebank.