Der Schweizer Aktienmarkt hat am Donnerstag den dritten Tag in Folge im Minus geschlossen. Dabei zogen insbesondere die schwergewichtigen Pharmawerte den Schweizer Leitindex nach unten, allen voran Novartis. Nachdem der Markt lange um die Nulllinie herum pendelte, ging es gegen Handelsschluss stetig bergab. Ansonsten fehlte es an Impulsen, war im Markt zu hören. Wichtige Konjunkturdaten standen nicht an. Auch die Erstanträge auf Arbeitslosenunterstützung in den USA und die Grosshandelslagerbestände bewegten die Märkte nur unwesentlich. Ebenso fanden die US-Märkte im frühen Handel keine einheitliche Richtung. Während der Dow Jones nachgab, legte der Nasdaq gestützt von guten Aussichten bei den Technologiewerten zu.

08.02.2024 18:15