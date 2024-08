Der Schweizer Aktienmarkt hat am Freitag leicht im Plus geschlossen. Nach einem eher schwachen Start hat der Markt am Nachmittag nach einer Rede von Fed-Chef Jerome Powell am Treffen der amerikanischen Notenbanker in Jackson Hole ins Plus gedreht. Powell gab wenig überraschend bekannt, dass nun «die Zeit für eine Anpassung der Geldpolitik gekommen» sei. Seine Aussagen liessen die Märkte nicht in Euphorie ausbrechen, dennoch war als Reaktion darauf ein deutliches Aufatmen zu spüren. Auch Nestlé, die den Gesamtmarkt den ganzen Tag über mit Verlusten von bis zu 4 Prozent stark nach unten gezogen hatten, drehten kurz vor Börsenschluss noch ins Plus.