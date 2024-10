Der Schweizer Aktienmarkt hat den Handel am Dienstag praktisch unverändert beendet. Nach einem schwachen Start, bei dem der Leitindex kurzzeitig gar unter die Marke von 11'900 Punkte gefallen war, holte der SMI die Einbussen wieder auf und bewegte sich danach mehr oder weniger seitwärts. Neben negativen Vorgaben aus den USA, wo sich die Zinssenkungserwartungen reduziert haben, belasteten laut Händlern auch der Nahe und Ferne Osten den Markt. Zudem hielten sich die Anleger vor den US-Inflationsdaten am Donnerstag und den Quartalsberichten grosser US-Banken am Freitag zurück.