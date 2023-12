Händler sprachen mit Blick auf die US-Notenbank von einem vorzeitigen Weihnachtsgeschenk. Das Fed hatte sich am Vorabend zuversichtlich für 2024 geäussert und Zinssenkungen um insgesamt 0,75 Prozentpunkte in Aussicht gestellt. Dass die SNB, die EZB und auch die Bank of England ihre Zinsen unverändert liessen, wurde mehrheitlich erwartet und bewegte die Märkte kaum. Dass nun im SMI die Bäume nicht in den Himmel wuchsen und die Marke von 11'300 nicht gehalten wurde, wurde in Marktkreisen auch auf die starke Performance der vergangenen Wochen zurückgeführt. Viel Positives sei bereits eingepreist, so dass das Potential nach oben für den Moment etwas ausgereizt scheine, hiess es.