Zurückgehalten wurden die Indizes den ganzen Tag über von den schwachen Pharmawerten Novartis und Roche (beide -2,3 Prozent). Beide Titel bleiben auf das Gesamtjahr gesehen aber auch weiterhin klar im Plus. Die deutlichsten Abgaben bei den Bluechips entfielen aber auf Logitech (-6,5 Prozent), die damit nach der negativ aufgenommenen Ergebnisvorlage vom Dienstagabend weiter unter Druck standen.