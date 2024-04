Während der SMI von Roche gebremst wurde, sorgten an der Nasdaq gut aufgenommene Quartalsberichte von Tesla, Texas Instruments und anderer Halbleiterwerte für festere Kurse. Aber auch Boeing und AT&T schnitten besser als erwartet ab. Nach Börsenschluss stehen die Zahlen des Social-Media-Konzerns Meta und von IBM auf dem Programm. In den nächsten Tagen folgen Microsoft, Intel und die Google-Mutter Alphabet. Die Spannung vor dem weiteren Verlauf der Berichtssaison im In- und Ausland hält damit an. Derweil hellte sich die konjunkturelle Lage weiter auf. Der UBS CFA-Index zeigte einen weiteren Anstieg des Vertrauens in die Schweizer Konjunktur, in Deutschland legte der Ifo-Index gar zum dritten Mal in Folge zu. In den USA lag der Auftragseingang für langlebige Güter leicht über den Erwartungen.