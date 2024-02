In den USA wird am Donnerstag der Index der persönlichen Konsumausgaben (PCE) veröffentlicht, eine von der US-Notenbank Fed stark beachteten Kennzahl. Diese soll weiteren Aufschluss darüber geben, ob in den USA die Zinswende wie erhofft im Juni startet. Einen Dämpfer für die Zinshoffnungen lieferten am Mittwoch allerdings die aktuellen Daten zum Wachstum der US-Wirtschaft im vierten Quartal, die etwas schwächer ausfielen als erhofft.