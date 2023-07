Die Stimmung am Schweizer Aktienmarkt hat sich also zu Beginn des zweiten Semesters deutlich eingetrübt. Die Schwyzer Kantonalbank sieht indes keinen Grund zur Panik. Aktuell würden zwar triftige Gründe für eine anhaltende Aufwärtsbewegung fehlen, die Gewinnaussichten für die Unternehmen seien indes intakt, schreibt die Kantonalbank in einer Einschätzung. Ein Kurssturz auf breiter Front sei deshalb unwahrscheinlich, der Aktienmarkt mache derzeit lediglich eine Verschnaufpause.