Der Schweizer Aktienmarkt hat am Freitag leicht nachgegeben. Nach einer lustlosen Sitzung mit insgesamt nur geringen Ausschlägen hat der Leitindex SMI seine zwischenzeitlichen Gewinne wieder eingebüsst und nach einer Rede von Fed-Chef Powell knapp ins Minus gedreht. Von den Verlusten der Vorwoche hat der SMI leidglich etwa die Hälfte wieder aufgeholt. Die mit Spannung erwartete Rede von Jerome Powell am Treffen der Notenbanker in Jackson Hole hat letztlich wenig Neues gebracht. Er bekräftigte die Bereitschaft, die Zinsen weiter anzuheben sofern nötig, stellte dabei aber eine «sorgfältige Abwägung» in Aussicht. Die Inflation stelle sich inzwischen günstiger dar, aber es bleibe noch ein «weiter Weg» zu gehen, sagte er etwa.

25.08.2023 18:15