Der Schweizer Aktienmarkt hat nach zwei Sitzungen mit Gewinnen am Dienstag schwächer geschlossen. Dabei ist der Leitindex SMI nach einem freundlichen Start in die Verlustzone gerutscht. Im Späthandel sorgte dann noch der Chip-Ausrüster ASML mit einer Gewinnwarnung für zusätzlichen Druck. Zudem kamen von der US-Berichtsaison unterschiedliche Signale. Hierzulande wird sich diese erst am Donnerstag mit vier Blue Chips von ihrer geschäftigen Seite zeigen.