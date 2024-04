Die Schweizer Aktienbörse hat am Dienstag eine bewegte Sitzung auf tieferem Niveau geschlossen. Dabei verlief das Geschäft volatil. Grund für die Kursausschläge am Tag vor dem 1. Mai-Feiertag, an dem die Börsen in der Schweiz und in weiten Teilen Europas geschlossen bleiben, waren laut Händlern Konjunkturzahlen und Firmenergebnisse aus dem In- und Ausland. Da habe es sowohl Licht als auch Schatten gegeben. Zudem fällt die US-Notenbank Fed am Mittwochabend auch noch ihre Zinsentscheidung. Dies dürfte mitentscheidend sein, wie der Start in den als schwierig geltenden Börsenmonat Mai gelingen werde, meinte ein Händler.