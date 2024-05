In diesem Umfeld spielen die Publikationen von Inflationsdaten eine entscheidende Rolle an der Börse. Die Daten aus Deutschland jedenfalls - die Inflation hat zum ersten Mal in diesem Jahr wieder etwas an Tempo gewonnen - stellen die Zinssenkungserwartungen an die EZB schon einmal auf die Probe. Die Europäische Zentralbank wird kommende Woche ihren Zinsentscheid kommunizieren. Am Freitag dann steht der von der US-Zentralbank viel beachtete Deflator der persönlichen Ausgaben auf dem Programm.