Dagegen spiele die Musik weiter in den USA, sagte ein Händler. Dies hätten die PMI-Daten in der Vorwoche gezeigt: «Der Trump-Trade läuft weiter.» Auch in den kommenden Tagen dürften Konjunkturzahlen das Geschehen mitbestimmen. Im Fokus stehen dabei am Mittwoch die Angaben zu den persönlichen Konsumausgaben (PCE) in den USA. Dies ist das bevorzugte Inflationsmass der US-Notenbank Fed. Zudem wird schon am Dienstagabend das Protokoll der jüngsten Fed-Sitzung veröffentlicht. Allerdings ist die Börsenwoche in den USA wegen Thanksgiving verkürzt: Donnerstag ist kein und Freitag nur ein halber Handelstag in den USA. Damit dürften die Aktivitäten zum Ende der Woche hin wohl abflauen.