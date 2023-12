Der Schweizer Aktienmarkt hat am Mittwoch schwächer geschlossen. Dabei ist der Leitindex SMI nach einem zunächst noch positiven Frühgeschäft im Handelsverlauf ins Minus gerutscht und hat sich danach auf dem ermässigten Niveau seitwärts bewegt. Ein Grossteil des Kursrückgangs war dabei den beiden Schwergewichten Nestlé und Novartis geschuldet. Zudem sei es bei einzelnen Aktien mit starker Performance 2023 zu Gewinnmitnahmen gekommen, kommentierten Händler. Insgesamt sei das Geschäft in der kurzen Altjahrswoche aber in ruhigen Bahnen verlaufen. Und daran dürfte sich vor dem Jahresende - es bleiben nun noch zwei Handelstage - nicht mehr viel ändern. Dass es noch zu grösseren Kursbewegungen kommt, sei derzeit eher unwahrscheinlich.

27.12.2023 18:15