Die entscheidende Frage lautet: Werden es 25 oder 50 Basispunkte? Geht es nach den Ökonomen und Notenbankanalysten, wird es eher auf einen kleinen Zinsschritt hinauslaufen. In den Kursen am Anleihe- und Terminmarkt hingegen, so Händler, dürfte die Wahrscheinlichkeit bei 50:50 liegen. «Eine Gruppe muss und wird das Fed enttäuschen und diese muss sich nach der Entscheidung neu positionieren», hiess es. Zudem entscheiden in dieser Woche noch die Bank of England und die Bank of Japan über ihren weiteren geldpolitischen Kurs. Der Markt geht aber davon aus, dass die Währungshüter nicht aktiv werden.